Республика Сан-Марино зарегистрировала «Спутник V»

Министерство здравоохранения Сан-Марино санкционировало использовании на территории государства вакцины от коронавируса «Спутник V» российского Центра имени Гамалеи. Как информирует Российский фонд прямых инвестиций, регистрация была организована в рамках ускоренной процедуры.

Сан-Марино стало 30-м государством, которое одобрило применение препарата от COVID-19 российского производства.

«Спутник V» всё больше укрепляет свои позиции в мире. Эффективность отечественного препарата оказалась выше вакцины Pfizer, отмечает РИА ФАН. Действенность «Спутника V» составила 91% против 85% американо-немецкого препарата. Результаты исследования опубликовало британское издание The Lancet.

Эксперимент был проведён в медицинском центре «Шеба» в Израиле. В сравнительных испытаниях приняли участие более 7 тысяч медицинских работников, пройдя вакцинацию.

