Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой
Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика», - приводит РИА Новости слова Решетникова.
Он отметил, что необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Также министр подчеркнул, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.
Ранее в АТОР сообщили, что жители 15 российских регионов смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах уже этой зимой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой
- Тело Цзян Цзэминя кремировали в Пекине
- Шольц: Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с РФ
- Песков: Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
- В программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов
- Причиной гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание
- Медведев предрек рост цен на нефть из-за введенного потолка на нее
- Песков анонсировал ответ на введение Западом потолка цен на нефть
- Депутат предположил «праведный гнев» Лепса в драке с петербуржцем
- Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru