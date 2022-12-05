Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой

Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската

«Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика», - приводит РИА Новости слова Решетникова.

Он отметил, что необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Также министр подчеркнул, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.

Ранее в АТОР сообщили, что жители 15 российских регионов смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах уже этой зимой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМьянма
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