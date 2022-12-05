Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой

«Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика», - приводит РИА Новости слова Решетникова.

Он отметил, что необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Также министр подчеркнул, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.

Ранее в АТОР сообщили, что жители 15 российских регионов смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах уже этой зимой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

