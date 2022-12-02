Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската

Отмечается, что авиакомпания Oman Air будет летать в Шереметьево и обратно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 26 декабря будут добавлены рейсы по понедельникам. Так, они выполняются на лайнерах A330-300 с компоновкой 230 кресел.

«Минимальная стоимость перелета Москва-Маскат-Москва на момент открытия продаж в ноябре была около 40 тысяч рублей туда-обратно», – рассказал глава представительства Oman Air в России Александр Королев.

Ранее, 2 декабря, авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории аэропорта Владивостока запустила прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

