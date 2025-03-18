«Решать на время и заучивать»: Педагоги о том, как подготовиться к ЕГЭ в 2025 году
Очень важно грамотно распределить свое время в последние недели перед экзаменом и потратить его действительно на что-то важное, рассказала репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская. Ее слова приводит aif.ru.
Преподаватель отметила, что репетиции последнего звонка и весенние праздники, конечно, сбивают настрой ученикам, однако, как показывает ее практика, именно эти последние недели становятся решающими в подготовке.
Также Ласковская посоветовала приобрести сборник, рекомендованный ФИПИ по сдаваемому предмету, и решать его «от корки до корки».
В свою очередь замдиректора ЛФИ МФТИ, преподаватель Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Леонид Колдунов посоветовал решать минимум один вариант в день на время. Это поможет проанализировать, в каких номерах есть ошибки, и работать над ними.
Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин отметил, что тем, кто сдает биологию, нужно запомнить много информации. Однако, по его словам, только школьного учебника для получения 80+ баллов не будет достаточно.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал НСН, что сократить поток поступающих из регионов в московские и питерские вузы помог бы закон, дающий абитуриентам право выбора между Единым госэкзаменом (ЕГЭ) и классическим экзаменом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru