«Решать на время и заучивать»: Педагоги о том, как подготовиться к ЕГЭ в 2025 году

Также Ласковская посоветовала приобрести сборник, рекомендованный ФИПИ по сдаваемому предмету, и решать его «от корки до корки».

В свою очередь замдиректора ЛФИ МФТИ, преподаватель Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Леонид Колдунов посоветовал решать минимум один вариант в день на время. Это поможет проанализировать, в каких номерах есть ошибки, и работать над ними.

Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин отметил, что тем, кто сдает биологию, нужно запомнить много информации. Однако, по его словам, только школьного учебника для получения 80+ баллов не будет достаточно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал НСН, что сократить поток поступающих из регионов в московские и питерские вузы помог бы закон, дающий абитуриентам право выбора между Единым госэкзаменом (ЕГЭ) и классическим экзаменом.

