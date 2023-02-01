Репродуктолог: Маткапитал не помогает поднимать рождаемость
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, какие меры мотивируют россиян на рождение второго и последующего детей.
Материнский капитал незначительно влияет на уровень рождаемости, так как это очень тонкая мера с жесткими регламентациями, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Проводился опрос о том, что мешает людям принять решение о рождении еще одного ребенка. Первое – это возраст. Второй момент – это здоровье, сегодня при проблемах со здоровьем проводить какие-либо процедуры дорого. Очень актуальной является поддержка по закрытию ипотеки, очень мало кто рассчитывал на материнский капитал. Иногда его трудно израсходовать, очень жесткие регламентации, помогает эта мера не так сильно. Смещение выдачи маткапитала на первого ребенка не увеличило рождаемость, стало рождаться меньше вторых и третьих детей, это очень тонкая история», - отметила она.
Необходимо на законодательном уровне разрешить заморозку и использование в дальнейшем генетического материала участников спецоперации, заявил ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru