Репетиции парада Победы на Красной площади пройдут в масках
Репетиции парада Победы на Красной площади будут проходить в масках. Об этом заявил в ходе селекторного совещания главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
Он также сообщил, что тренировки на подмосковном полигоне Алабино будут проходить каждый день с 8 по 15 июня, кроме 12 июня, в средствах индивидуальной защиты, сообщает РИА Новости. Генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня.
Начало парада запланировано на 10 утра 24 июня.
По информации Минобороны, с марта в Вооруженных силах РФ коронавирусной инфекцией заболели 6,5 тысяч человек.
Ранее сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что к участию в параде Победы 24 июня будут допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания.
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