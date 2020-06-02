Репетиции парада Победы на Красной площади пройдут в масках

Репетиции парада Победы на Красной площади будут проходить в масках. Об этом заявил в ходе селекторного совещания главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Он также сообщил, что тренировки на подмосковном полигоне Алабино будут проходить каждый день с 8 по 15 июня, кроме 12 июня, в средствах индивидуальной защиты, сообщает РИА Новости. Генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня.

Начало парада запланировано на 10 утра 24 июня.

Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя

По информации Минобороны, с марта в Вооруженных силах РФ коронавирусной инфекцией заболели 6,5 тысяч человек.

Ранее сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что к участию в параде Победы 24 июня будут допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Алферов
ТЕГИ:КоронавирусПарад Победы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры