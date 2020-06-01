Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя

Путин также полагает, что не нужно на этом экономить.

«Потому что один из побудительных мотивов проведения (голосования — НСН) в день Парада Победы — это экономия средств, потому что это тоже нерабочий день. Поэтому на этом точно не будем экономить», — цитирует RT президента.

Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что проведение парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день, даст прибавку к результату за поправки.



