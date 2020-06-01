Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя

Президент РФ Владимир Путин считает, что проводить голосование по поправкам в Конституцию в один день с Парадом Победы нельзя.

«Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», - заявил Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.

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Путин также полагает, что не нужно на этом экономить.

«Потому что один из побудительных мотивов проведения (голосования — НСН) в день Парада Победы — это экономия средств, потому что это тоже нерабочий день. Поэтому на этом точно не будем экономить», — цитирует RT президента.

Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что проведение парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день, даст прибавку к результату за поправки.


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Фото: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Конституция РФПарад ПобедыВладимир Путин
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