Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя
Президент РФ Владимир Путин считает, что проводить голосование по поправкам в Конституцию в один день с Парадом Победы нельзя.
«Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», - заявил Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
Путин также полагает, что не нужно на этом экономить.
«Потому что один из побудительных мотивов проведения (голосования — НСН) в день Парада Победы — это экономия средств, потому что это тоже нерабочий день. Поэтому на этом точно не будем экономить», — цитирует RT президента.
Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что проведение парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день, даст прибавку к результату за поправки.
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