Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
Участвовавший в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) принес извинения и заявил, что не собирался никого оскорбить. Видео опубликовало агентство РИА Новости.
«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», - сказал музыкант.
Васильев отметил, что собирался удивить публику на закрытом мероприятии. При этом рэпер утверждает, что не знал людей, с которыми оказался на видео.
Также музыкант заверил, что не хотел пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.
Лефортовский суд Москвы 22 декабря арестовал Васильева на 15 суток и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей за появление на вечеринке в «Мутаборе» практически в голом виде, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru