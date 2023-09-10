Рэпер Тимати проголосовал на выборах мэра Москвы

Рэпер Тимати проголосовал голосовал на выборах мэра Москвы с помощью терминала на избирательном участке. Об этом музыкант Тимур Юнусов рассказал журналистам во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы

Исполнитель признался, что голосование по месту прописку для него - ритуал.

«Для меня это ритуал <…>. Нравится куда-то ходить, чувствовать сам процесс. <…> Я только сегодня проголосовал, только из участка <..>. Я именно так и голосовал (с помощью терминала электронного голосования - прим. НСН)», - уточнил рэпер.

По словам Тимати, его заинтересовала технология. Он считает, что пользоваться ею удобно.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы, придя на избирательный участок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.


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ФОТО: стоп-кадр клипа «Москва»
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