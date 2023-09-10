Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в выборах мэра Москвы
Российский вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы, придя на избирательный участок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
«Татьяна Голикова также выбрала очный формат голосования и пришла на избирательный участок», – отмечается в сообщении.
В официальном сообщении говорится о том, что представитель кабмина РФ зарегистрировалась на избирательном участке и, ознакомившись с процедурой, отдала голос за выбранного кандидата.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, сообщили в правительстве РФ. В сообщении говорится, что Мишустин проголосовал онлайн, как и в прошлом году. Премьер отметил важность осознанного выбора собственного пути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru