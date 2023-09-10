Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в выборах мэра Москвы

Российский вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы, придя на избирательный участок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Депутат МГД Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра Москвы

«Татьяна Голикова также выбрала очный формат голосования и пришла на избирательный участок», – отмечается в сообщении.

В официальном сообщении говорится о том, что представитель кабмина РФ зарегистрировалась на избирательном участке и, ознакомившись с процедурой, отдала голос за выбранного кандидата.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, сообщили в правительстве РФ. В сообщении говорится, что Мишустин проголосовал онлайн, как и в прошлом году. Премьер отметил важность осознанного выбора собственного пути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВыборыВыборы Мэра МосквыГолосованиеТатьяна Голикова

Горячие новости

Все новости

партнеры