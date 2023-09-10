Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы

По ее словам, артистка каждый раз голосует с помощью бюллетеня на избирательном участке по месту жительства.

«Во-первых, тихо, спокойно, нет очереди, все идет своим чередом. Кто-то электронно голосует, а кто-то приходит», – пояснила Бабкина.

Ранее художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в одной из школ. Артист выразил свою волю 9 сентября, уточняет корреспондент Агентства городских новостей «Москва».