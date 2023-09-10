Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы

Руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня», Народная артистка России Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра на избирательном участке столицы.

Дирижёр Юрий Башмет принял участие в выборах мэра Москвы

По ее словам, артистка каждый раз голосует с помощью бюллетеня на избирательном участке по месту жительства.

«Во-первых, тихо, спокойно, нет очереди, все идет своим чередом. Кто-то электронно голосует, а кто-то приходит», – пояснила Бабкина.

Ранее художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в одной из школ. Артист выразил свою волю 9 сентября, уточняет корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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