Рэпер Птаха рассказал, как музыканты обойдут запрет на пропаганду наркотиков
Рэп-музыканты, которые в своих композициях затрагивают тему наркотиков, могут начать сотрудничать с зарубежными лейблами из-за закона МВД о сроках за пропаганду наркотиков. Об этом заявил Давид Нуриев (известен как рэпер Птаха) порталу NEWS.ru.
По мнению музыканта, подобные запреты легко обойти. Вместе с тем Нуриев обратился к коллегам с просьбой быть особенно аккуратными, упоминая в текстах наркотики. Одно дело — рассказать о ситуациях, в которых присутствуют наркотики, и совсем другое — пропагандировать позитивное отношение к наркотикам, добавил рэпер.
При этом рэп-исполнитель подчеркнул, что заставить авторов песен соблюдать этот закон не получится. «В любом случае искусство не заткнуть. Оно так или иначе будет присутствовать. Мы приходим к цензуре СССР. Вот посмотрите, скоро у нас будет коммунизм», — заявил Нуриев.
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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