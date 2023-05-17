Рэпер Птаха рассказал, как музыканты обойдут запрет на пропаганду наркотиков

По мнению музыканта, подобные запреты легко обойти. Вместе с тем Нуриев обратился к коллегам с просьбой быть особенно аккуратными, упоминая в текстах наркотики. Одно дело — рассказать о ситуациях, в которых присутствуют наркотики, и совсем другое — пропагандировать позитивное отношение к наркотикам, добавил рэпер.

При этом рэп-исполнитель подчеркнул, что заставить авторов песен соблюдать этот закон не получится. «В любом случае искусство не заткнуть. Оно так или иначе будет присутствовать. Мы приходим к цензуре СССР. Вот посмотрите, скоро у нас будет коммунизм», — заявил Нуриев.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

