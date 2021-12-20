Моргенштерн попросил владельца «Тануки» обменяться ресторанами

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн предложил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову обменяться заведениями общественного питания. Предложение прозвучало, пока рэпер находится в Дубае. На сегодня его заведение Kaif в российской столице терпит убытки.

На этом фоне подписчики Instagram призвали Орлова выкупить Kaif, однако тот ответил, что Моргенштерн предлагает ему обмен. Как написал владелец «Тануки» в своём аккаунте, он согласился «ради прикола». При этом ресторатор выразил сомнение, что пойдёт на обмен именно одним из ресторанов своей сети.

«Может быть, куплю, если будет нормальная цена. Не знаю, как дальше будет развиваться ситуация», — заметил Орлов.

В конце ноября Моргенштерн через Белоруссию улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он покинул Россию после обвинений со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который утверждал, что рэпер торгует наркотиками в социальных сетях.

После отъезда артиста его ресторан Kaif Москве закрыли из-за претензий в продже спиртных напитков без соответствующей лицензии.

