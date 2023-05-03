Инстасамка улетела в Дубай
3 мая 202313:27
Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, в своих соцсетях сообщила, что улетела в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Она опубликовала видео из салона самолёта, указав, что направляется из Москвы в Дубай.
Ранее Telegra-канал Mash сообщил, что Зотеева попала в «чёрный» список блогеров, чью деятельность проверяют на неуплату налогов и отмывание денег, и Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам певицы.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru