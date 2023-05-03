Блогер Саша Митрошина заявила об уплате налоговой 127 миллионов рублей
3 мая 202312:26
Блогер Саша Митрошина выплатила федеральной налоговой службе 127 млн рублей. Ее слова приводит РБК.
В ходе пресс-конференции Митрошина уточнила, что последние девять миллионов рублей она выплатила во вторник, 2 мая. Она частично признала свою вину перед государством.
Она добавила, что «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов».
Ранее налоговая служба приостановила операции по счетам компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru