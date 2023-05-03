Блогер Саша Митрошина заявила об уплате налоговой 127 миллионов рублей

Блогер Саша Митрошина выплатила федеральной налоговой службе 127 млн рублей. Ее слова приводит РБК.

Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

В ходе пресс-конференции Митрошина уточнила, что последние девять миллионов рублей она выплатила во вторник, 2 мая. Она частично признала свою вину перед государством.

Она добавила, что «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов».

Ранее налоговая служба приостановила операции по счетам компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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