Рэпер Элджей обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в клипе
20 декабря 202118:41
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) решил обжаловать штраф в 100 тысяч рублей, который был наложен на него за пропаганду наркотиков в клипе, сообщает ТАСС.
В суде подтвердили, что получили жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.
Ранее артист был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Представитель музыканта Илья Новиков сразу после заседания сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение будет обжаловано.
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru