«Со штрафом не согласен»: Адвокат Элджея объяснил его отсутствие в России

Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, также известный как Элджей, не согласен с решением Зюзинского суда Москвы оштрафовать его на 100 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков, и обжаловал это решение. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил его представитель, адвокат Илья Новиков.

«Вопрос о том, будем обжаловать или нет, не стоит: мы уже сделали это, у нас была такая возможность. Позиция самого Элджея – он не согласен с решением. Спорные с точки зрения закона моменты в его творчестве, безусловно, есть. Но я обращал внимание суда на то, что в его деле экспертизы противоречат одна другой. В частности, лингвистическая экспертиза, причем она не наша: эксперт, которого привлекал полиция, посчитал, что в трех или четырех песнях отсутствует положительная оценка наркотиков. Мы ещё изучим решение суда, но мне уже очевидно, что там есть, о чем говорить», - сообщил юрист.

Сам Элджей на заседании суда отсутствовал, а СМИ писали, что артиста на днях видели на Кипре. По словам Новикова, это не связано с опасениями насчет пристального внимания правоохранительных органов: рэпер живет за границей, ездит в Москву и продолжит бывать в российской столице.

«Все слухи, что он уехал, якобы опасаясь преследования – это слухи ложные. Он привлекался как индивидуальный предприниматель, это дело не уголовное, а административное. Поэтому в том, что его не было в суде, нет ничего экстраординарного. Он последние несколько месяцев живет за границей, но он приезжает в Москву и не собирается от этого отказываться. У него нет опасений насчет возможного более серьезного преследования», - подчеркнул адвокат в комментарии «Радиоточке НСН».

Элджей в своих соцсетях пока не отреагировал на решение суда.

