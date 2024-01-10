«Репа вместо голода»: Диетолог объяснила россиянам, как худеть после праздников
Соль надо заменить водой, оставить в рационе мясо, рыбу и сезонные овощи, и не винить себя за набранные в Новый год килограммы, сказал в эфире НСН Маргарита Королева.
После новогодних застолий не стоит резко начинать голодать ради снижения веса, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
«Первая рекомендация – не мучить себя голодом, особенно в столь морозное время, организму нужны калории. Глядя на весы, главное себя не винить и зарядить уверенностью, что все поправимо. В день должно быть обязательно от 4 до 6 приемов пищи, потому что каждый из них ускоряет обмен веществ и помогает снизить вес. Завтрак должен быть в первый час после пробуждения, далее обед и ужин, а между ними 2-3 полезных перекуса», - сказала Королева.
Она рекомендовала перестать есть соленое и пить больше воды.
«За десять дней можно было набрать не больше полутора килограмм жира, остальное – это жидкость, которая задержалась на фоне избытка соли, полученной в составе салатов и других блюд. Надо ограничить натрий в рационе, убрать его дня на два-три, исключив соленые и гиперсоленые продукты, а также пить от 2 до 2,5 литров жидкости в день. Это преимущественно чистая негазированная вода (не менее 1,8 литра), зеленый или травяной чай», - указал диетолог.
Королева также посоветовала оставить в рационе мясо с рыбой и не забывать про репу.
«В составе питания надо оставить белок – это мяса, птица, рыба. Также в рацион надо ввести овощи и сезонные фрукты для поддержания иммунитета. Объемы пищи должны быть лаконичными - не более 200-250 граммов за прием. Из овощей предпочтительны репа, редька, редиска, тыква, все виды капусты, лук и чеснок. Также рекомендую посещать баню, сауну и фитнес-клубы, встать на лыжи, коньки и больше бывать на свежем воздухе», - заключила собеседница НСН.
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