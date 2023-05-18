Рене Фазелю нашли работу в КХЛ

Экс-глава Международной федерации хоккея Рене Фазель назначен на пост руководителя комитета по обеспечению контроля качества судейства Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры

Как отмечается, решение об этом было принято ещё 13 апреля на заседании совета директоров лиги.

В марте этого года стало известно, что бывший президент IIHF Фазель будет привлечен к решению стратегических вопросов развития КХЛ.

Ранее экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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