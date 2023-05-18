Рене Фазелю нашли работу в КХЛ

Как отмечается, решение об этом было принято ещё 13 апреля на заседании совета директоров лиги.

В марте этого года стало известно, что бывший президент IIHF Фазель будет привлечен к решению стратегических вопросов развития КХЛ.

Ранее экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

