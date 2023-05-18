Рене Фазелю нашли работу в КХЛ
18 мая 202320:17
Экс-глава Международной федерации хоккея Рене Фазель назначен на пост руководителя комитета по обеспечению контроля качества судейства Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.
Как отмечается, решение об этом было принято ещё 13 апреля на заседании совета директоров лиги.
В марте этого года стало известно, что бывший президент IIHF Фазель будет привлечен к решению стратегических вопросов развития КХЛ.
Ранее экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru