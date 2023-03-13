СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры
Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) хочет вернуть Россию на международные турниры, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что желание продиктовано финансовыми соображениями. По словам источника, за это решение выступают даже Канада и США, против - представители Чехии, Финляндии и Швеции, а также страны Прибалтики.
Если голосование состоится, то с большой долей вероятности Россию допустят на международные турниры, пишет «Матч ТВ».
Ранее в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили, что сборная России примет участие в азиатском турнире с участием национальных команд Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.
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