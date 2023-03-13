СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры

Отмечается, что желание продиктовано финансовыми соображениями. По словам источника, за это решение выступают даже Канада и США, против - представители Чехии, Финляндии и Швеции, а также страны Прибалтики.

Если голосование состоится, то с большой долей вероятности Россию допустят на международные турниры, пишет «Матч ТВ».

Ранее в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили, что сборная России примет участие в азиатском турнире с участием национальных команд Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

