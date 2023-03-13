СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры

Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) хочет вернуть Россию на международные турниры, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России

Отмечается, что желание продиктовано финансовыми соображениями. По словам источника, за это решение выступают даже Канада и США, против - представители Чехии, Финляндии и Швеции, а также страны Прибалтики.

Если голосование состоится, то с большой долей вероятности Россию допустят на международные турниры, пишет «Матч ТВ».

Ранее в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили, что сборная России примет участие в азиатском турнире с участием национальных команд Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ХоккейРоссия
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