РЕН ТВ покажет фильм «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца»
Спустя 80 лет после первого и единственного совместного Парада Победы союзных войск СССР, США, Великобритании и Франции в Берлине телеканал РЕН ТВ покажет новый фильм от НМГ ДОК «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца».
В пресс-службе телеканала указали, что в основу ленты легло последнее интервью легендарного советского разведчика и диверсанта Павла Судоплатова, в котором он рассказал о перекроивших мир операциях, и тех, кто стоял за ключевыми событиями XX века.
В частности, 6 сентября зрители смогут узнать о ставших оружием в руках германских спецслужб украинских националистах, о планах Лондона и Парижа в 1940 году атаковать СССР с трёх направлений, об истинных причинах Зимней войны с Финляндией.
«Воспоминания легенды разведки, уникальные документы... и хроника... эти свидетельства навсегда изменят привычный взгляд на события прошлого и помогут понять корни современных геополитических конфликтов», - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила посчитать, какие страны сколько должны Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
