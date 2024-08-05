Ремонт «робота» на китайских автомобилях оценили в 200 тысяч рублей

Большинство новых китайских автомобилей сейчас продаются с роботизированными трансмиссиями, ремонт такой коробки передач достигает 200 тысяч рублей. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в разговоре с «Газетой.Ru».

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Он отметил, что в среднем ресурс агрегата составляет лишь 150 тысяч километров. По словам Стрельбицкого, стоимость восстановления роботизированной коробки сильно отличается в зависимости от бренда и модели автомобиля, а также самой трансмиссии и марки.

Специалист также уточнил, что «роботы» могут прослужить и до 250 тысяч километров, однако для этого им необходимо проводить регулярное техобслуживание и аккуратно водить машину.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН рассказал, что китайские машины очень непредсказуемые: у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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