Ремонт «робота» на китайских автомобилях оценили в 200 тысяч рублей

Он отметил, что в среднем ресурс агрегата составляет лишь 150 тысяч километров. По словам Стрельбицкого, стоимость восстановления роботизированной коробки сильно отличается в зависимости от бренда и модели автомобиля, а также самой трансмиссии и марки.

Специалист также уточнил, что «роботы» могут прослужить и до 250 тысяч километров, однако для этого им необходимо проводить регулярное техобслуживание и аккуратно водить машину.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН рассказал, что китайские машины очень непредсказуемые: у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

