«Разваливаются через год»: Россиян предупредили о «сюрпризах» китайских автомобилей
Виктор Похмелкин в эфире НСН назвал китайские машины непредсказуемыми в эксплуатации и ремонте, а Игорь Моржаретто отметил, что проблем с запчастями сегодня нет.
Китайские машины очень непредсказуемые, у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Самым распространенным китайским легковым автомобилем в России стал кроссовер Haval Jolion. По состоянию на середину нынешнего года в стране насчитывалось 116,2 тыс. таких машин, 6,2% от общего количества «китайцев» в стране, сообщает «Автостат». Второе место в рейтинге занял кроссовер Geely Coolray. Следом идут Chery Tiggo, Omoda C5 и Haval F7. Похмелкин рассказал о проблемах с этими марками.
«К сожалению, проблем хватает. Китайские машины непредсказуемые, здесь все индивидуально. Кому-то может повезти и все отлично, а у кого-то машина начинает разваливаться через год. Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству. Есть проблемы с ремонтом и с поставкой запчастей. Кто-то может быстро починить, а кто-то ждет несколько месяцев. Проблема в том, что нет стабильности. Еще один нюанс – очень дорогие. Цены задраны до небес, так как нет конкуренции. Если компании не снизят цены, они упрутся в спрос, по таким ценам люди покупать не будут дальше. Кто-то будет покупать, но не так массово. Поэтому резкого скачка мы не ждем», - отметил он.
С ним не согласился автоэксперт Игорь Моржаретто, который напомнил, что «китайцы» не так плохи и с гарантией на три года, а выбора сегодня на рынке все меньше.
«У нас на рынке сейчас выбор не очень большой, треть рынка – это российские автомобили, остальное – китайские машины. У многих были стереотипы, что китайские автомобили – это очень плохо. Сегодня китайские автомобили не такие, как было 20 лет. Они нормальные и на них дается гарантия минимум на три года. Их покупают все-таки не от безысходности, среди китайцев есть своя конкуренция. Поэтому нет ни одной модели, где что-то регулярно отваливается, не работает и так далее. У нас на рынке будут либо китайские, либо наши, которые созданы с теми же запчастями. С запчастями есть проблемы, но они все относительные. У марок, которые у нас представлены официально, проблем как раз меньше, все отлажено. А если автомобиль продается по неофициальным путям, там возможны проблемы. Логистика сейчас сильно усложнена, какие-то редкие детали летят самолетом, едут поездом, ждать дольше», - рассказал собеседник НСН.
Сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН
- Участница открытия Олимпиады Буч пожаловалась на травлю в интернете
- Психолог рассказала, почему Дуров решил стать донором
- В Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника
- Чемезов: БПЛА «Суперкам» в версии камикадзе успешно применяются в ходе СВО
- Песков: Россия отвергает обвинения в попытках вмешаться в американские выборы
- Песков призвал оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах
- Два человека были ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе
- Врач рассказал, что лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к смерти
- В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после подтопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru