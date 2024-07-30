«Разваливаются через год»: Россиян предупредили о «сюрпризах» китайских автомобилей

«К сожалению, проблем хватает. Китайские машины непредсказуемые, здесь все индивидуально. Кому-то может повезти и все отлично, а у кого-то машина начинает разваливаться через год. Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству. Есть проблемы с ремонтом и с поставкой запчастей. Кто-то может быстро починить, а кто-то ждет несколько месяцев. Проблема в том, что нет стабильности. Еще один нюанс – очень дорогие. Цены задраны до небес, так как нет конкуренции. Если компании не снизят цены, они упрутся в спрос, по таким ценам люди покупать не будут дальше. Кто-то будет покупать, но не так массово. Поэтому резкого скачка мы не ждем», - отметил он.

С ним не согласился автоэксперт Игорь Моржаретто, который напомнил, что «китайцы» не так плохи и с гарантией на три года, а выбора сегодня на рынке все меньше.

«У нас на рынке сейчас выбор не очень большой, треть рынка – это российские автомобили, остальное – китайские машины. У многих были стереотипы, что китайские автомобили – это очень плохо. Сегодня китайские автомобили не такие, как было 20 лет. Они нормальные и на них дается гарантия минимум на три года. Их покупают все-таки не от безысходности, среди китайцев есть своя конкуренция. Поэтому нет ни одной модели, где что-то регулярно отваливается, не работает и так далее. У нас на рынке будут либо китайские, либо наши, которые созданы с теми же запчастями. С запчастями есть проблемы, но они все относительные. У марок, которые у нас представлены официально, проблем как раз меньше, все отлажено. А если автомобиль продается по неофициальным путям, там возможны проблемы. Логистика сейчас сильно усложнена, какие-то редкие детали летят самолетом, едут поездом, ждать дольше», - рассказал собеседник НСН.

Сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».

