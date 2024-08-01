Стоимость покраски кузова автомобилей в России выросла на 25%
Стоимость покраски кузова автомобилей за год выросли на четверть, сказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.
«Стоимость покраски автомобилей за год увеличились ориентировочно на 15-25%. Есть ожидание, что до конца года она еще вырастет, поскольку продолжают дорожать расходные материалы — краски, лаки, грунты, абразивы», — сказал Кукарин в беседе с «Газетой.Ru».
Среди причин подорожания таких услуг эксперт также отметил рост цены нормо-часа и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников.
Кукарин отметил, что на российском рынке нет дефицита лакокрасочных материалов. Ушедшие западные и японские бренды заявили китайские и турецкие компании.
Ранее стало известно, что На российский автомобильный рынок вернулась бюджетная модель Audi, стоимость которой сравнима с автомобилями официально представленных в РФ китайских брендов, напоминает «Профиль». Новый седан Audi A3 представлен по цене от 3,3 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru