Ремонт квартиры в доме на Арбате выходит из-под контроля

Ремонт, переросший в реконструкцию, поставил под угрозу судьбу исторического строения в центре Москвы. Как мы уже писали, перепланировку начал новый собственник двух квартир. Об этом в «Кривую линию НСН» сообщили обеспокоенные соседи.

С целью разобраться в сложившейся ситуации «Кривая линия» обратилась в Префектуру Центрального административного округа и Государственную жилищную инспекцию города Москвы.

Как сообщили НСН в Мосжилинспекции, «собственник квартиры ранее не обращался в Инспекцию с запросом о согласовании работ, связанных с проведением переустройства и перепланировки помещений. Разрешение на производство работ не выдавалось».

Получается, что жильцы дома не зря начали бить тревогу. Это подтверждается и ответом Префектуры ЦАО. Исполняющий обязанности заместителя префекта по вопросам ЖКХ Олег Соболев проинформировал НСН о том, что «собственник отказывается предоставлять доступ в помещения сотрудникам управляющей компании». «В связи с этим, ему направлено уведомление о предоставлении разрешительной документации на переустройство помещения» - говорится в сообщении префектуры.

Но, как мы уже знаем, разрешение на производство работ не выдавалось.

Поэтому следующая серия уже не за горами. Жилищной инспекцией на 29 апреля запланирована комиссионная проверка ремонтируемых помещений. При этом сотрудники ведомства заблаговременно направили собственнику «требование на предоставление доступа в квартиры» в указанную дату.

Префектура также не собирается оставаться в стороне. «В случае отказа собственника в предоставлении разрешительной документации и доступа для комиссионного обследования, управляющей организацией совместно с Мосжилинспекцией будет подано исковое заявление в суд (о понуждении собственника обеспечить доступ в жилое помещение)» - обещает Олег Соболев.

«Кривая линия» внимательно наблюдает за развитием событий.