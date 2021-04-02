«Кривая линия» вступилась за дом в арбатских переулках
Варварский ремонт может привести к разрушению исторического здания в центре Москвы
Под угрозой оказалась судьба исторического здания в центре Москвы. Доходный дом купца Ивана Борисова был построен в 1912 году по проекту одного из самых востребованных на тот момент архитектора Эрнста Нирнзее. В нем, кстати, проживал литературный отец «капитана Врунгеля» Андрей Некрасов.
Но недавно появился новый собственник двух квартир в полуподвальном этаже, где проходят все коммуникации и расположена несущая опора части дома. Новый владелец помещений начал ремонт, переросший в незаконную реконструкцию, сообщили «Кривой линии НСН» обеспокоенные жильцы дома. Какие-либо разрешения на вмешательство в несущие конструкции у собственника отсутствуют априори. К чему это может привести – догадаться не сложно. Тем более, что инцидент уже был.
Схема проста. Повреждается несущая колонна, дом признается аварийным, жильцов выселяют, и территория свободна. Несколько лет назад жильцам удалось отстоять свой дом. Однако сейчас ситуация повторяется. Как удалось выяснить, в этих квартирах планируется открыть хостел. Сейчас помещения уже перепроданы некой организации. И варварская реконструкция вновь набирает обороты. Если она продолжится, то шансы на сохранение дома приближаются к нулю.
Под давлением жильцов, главным инженером районной управы Арбат было вынесено предписание о приостановке работ. Но они могут начаться, как уже бывало не раз, в любой момент.
С целью разобраться в сложившейся ситуации «Кривая линия» обратилась к префекту Центрального административного округа Владимиру Говердовскому и в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.
НСН будет следить за судьбой исторического здания.
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