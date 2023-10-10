Ремарк и Толстой стали самыми читаемыми авторами среди россиян
Среди самых читаемых авторов среди россиян оказались Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл, показало исследование СберУниверситета.
Отмечается, что образовательную литературу предпочитает наибольшая часть респондентов — 56%, а художественные произведения выбирают 44%.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе рассказал, что недолюбливал «Войну и мир» Льва Толстого в юном возрасте, потому что там «много букв».
При этом Вассерман отметил, что ему нравились практически все книги из школьной программы. Депутат рассказал, что особенно он любил произведения Александра Пушкина и прочитал даже то, что не входило в школьную программу. «Пушкин, Маяковский. У них нравилось практически все, что я прочел. Кстати, прочел не только то, что прямо предусмотрено школьной программой», - передает его слова «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru