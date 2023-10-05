«Роман получился!»: Писатель Лукьяненко об успехе «Форсайта» и его экранизации
Автор «Ночного дозора» в интервью НСН выразил уверенность, что зрителям будет интересен фильм по роману «Форсайт», засекретив при этом его создателей.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН признался, что не удивлен успеху романа «Форсайт», вышедшего в 2023 году.
В издательстве «АСТ» ранее сообщили НСН, что «Форсайт» Лукьяненко, в котором мир снов переплетается с реальностью, вошел в число самых продаваемых книг в сентябре.
«Этот роман получился, он уже взят для экранизации и явно будет интересен, я ожидал его успех. Это книга о людях, о будущем, о мироздании. Что касается новых проектов, я прямо сейчас сижу, работаю и ни на что не отвлекаюсь», - сказал Лукьяненко.
Он подтвердил, что ему предложили экранизацию «Форсайта» еще до выхода книги, но при этом не смог рассказать подробности будущей картины, ссылаясь на контракт.
«Я могу подтвердить, что роман взят для экранизации, но по условиям контракта, к сожалению, пока не могу раскрыть деталей», - отметил писатель, отвечая на вопрос о создателях картины и ее формате.
Фильм «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова по одноименному роману Лукьяненко был снят в 2004 году. Затем последовал «Дневной дозор» (2005) с участием Константина Хабенского и Владимира Меньшова.
После начала спецоперации на Украине Бекмамбетов покинул Россию. В декабре 2022 года стало известно, что он вышел из российского бизнеса. По данным Forbes, Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs ее топ-менеджерам.
Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о написание знаменитой песни к фильму «Ночной дозор».
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