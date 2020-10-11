Рекультивацию Шиеса будут транслировать в интернете

Он отметил, что ООО «Технопарк» отказалось от планов строительства полигона, о чем официально заявило. Персонал компании и техника, расположенная на территории 15 га, покинут Шиес до конца года.

В следующем году проведут биологический этап рекультивации - высадят сосны и проведут подкормку деревьев. Запланирована досыпка грунта.

По данным правительства Поморья, на территории, ранее выделенной под мусорный полигон, основные работы рекультивации земель планируется завершить в 2024 году.

В декабре 2019 года были названы регионы для вывоза мусора из Москвы. Калужская область примет в ближайшие десять лет больше 15 млн тонн мусора из Москвы, Владимирская – около 9 млн тонн. Это предусмотрено проектом столичной территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной на сайте мэрии. Уже в 2020 году «экотехнопарк» в Калужской области примет 1,5 млн тонн мусора из Москвы. Во Владимирскую область отправят 666 тысяч тонн. Остальной мусор будет направляться в Московскую область на комплексы переработки отходов.

