Пути отходов. Столичных

Калужская область примет в ближайшие десять лет больше 15 млн тонн мусора из Москвы, Владимирская – около 9 млн тонн. Это предусмотрено проектом столичной территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной на сайте мэрии. Уже в наступающем 2020 году «экотехнопарк» в Калужской области примет 1,5 млн тонн мусора из Москвы. Во Владимирскую область отправят 666 тысяч тонн. Остальной мусор будет направляться в Московскую область на комплексы переработки отходов.

Поиски мест для вывоза столичного мусора увенчались успехом не сразу. Планировалось, что отходы из Москвы будут отправлять в Архангельскую область для захоронения возле станции Шиес. Но там воспротивились местные жители: после многочисленных митингов протеста реализация проекта по приему столичного мусора была приостановлена. Затем появилась информация о том, что для мусора из Москвы будут якобы созданы новые свалки в Орловской области – ее опроверг лично глава этого региона.

Названные ныне регионы-«адресаты» отходов из первопрестольной тоже вряд ли испытывают радость от свалившегося на них. Как отмечает «Коммерсантъ», Владимирская область дала согласие не без давления на губернатора Владимира Сипягина, который обещал не допустить ввоз мусора. А глава комитета общественных связей и СМИ обладминистрации Григорий Белов и вовсе отрицает наличие таких договоренностей. Вместе с тем, в Калужской области, несмотря на протесты местных жителей, открыт экотехнопарк около деревни Михали для приема и переработки столичных отходов. В минувшую пятницу его посетили вице-премьер Алексей Гордеев, мэр Москвы Сергей Собянин и калужский губернатор Анатолий Артамонов. О том, как работает современный комплекс переработки отходов, в эфире НСН рассказал бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.

«Такие комплексы строятся в Московской области по стандарту полуавтоматических сортировок с увеличением вторичных материальных ресурсов. Потом органические отходы проходят компостирование, получение высококалорийного топлива для цементной индустрии – RDF. Далее небольшая часть идет на безопасное экологическое захоронение. Такой же комплекс стоит и в Калужской области, который построен на средства правительства Москвы».

Усиления протестных настроений в регионах-реципиентах столичного мусора эксперты не ожидают. И, судя по всему, вопрос, куда Москве девать миллионы тонн ежегодно производимого мусора, на какое-то время решен.

