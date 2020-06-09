Архангельская область расторгла соглашение о строительстве мусорного полигона в Шиесе

Осенью 2018 года власти Москвы и Архангельской области договорились о создании в северном регионе экотехнопарк «Шиес». Планировалось, что туда из столицы будет отправляться спрессованный мусор. Против строительства полигона выступили местные жители, они начали устраивать акции протеста. Президент Владимир Путин призвал местные власти учесть мнение населения. В апреле 2020 года против строительства мусорного полигона выступили временно исполняющие обязанности глав Коми и Архангельской области Владимир Уйба и Александр Цыбульский.

В декабре 2019 года были названы регионы для вывоза мусора из Москвы. Калужская область примет в ближайшие десять лет больше 15 млн тонн мусора из Москвы, Владимирская – около 9 млн тонн. Это предусмотрено проектом столичной территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной на сайте мэрии. Уже в 2020 году «экотехнопарк» в Калужской области примет 1,5 млн тонн мусора из Москвы. Во Владимирскую область отправят 666 тысяч тонн. Остальной мусор будет направляться в Московскую область на комплексы переработки отходов.





