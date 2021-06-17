Ректоры‌ ‌Московского‌ ‌региона‌ ‌предложили‌ ‌пускать‌ ‌на‌ ‌занятия‌ ‌только‌ ‌привившихся‌

Обсуждение подобного формата было вызвано резким ухудшением ситуации с COVID-19, рассказал телеканал «360». Кроме вакцинации пропуском на занятия могут стать справка о наличии антител или документ, подтверждающий противопоказания к прививке. Остальные студенты смогут учиться только в онлайн-формате, сообщило URA.RU.

Предполагается, что студенты и сотрудники вузов пройдут консультации с медработниками. В совете отметили, что право на образование может ограничиваться, если речь идет о здоровье и интересах других лиц, пишет Газета.ру.

