Ректоры‌ ‌Московского‌ ‌региона‌ ‌предложили‌ ‌пускать‌ ‌на‌ ‌занятия‌ ‌только‌ ‌привившихся‌

Совет ректоров Москвы и области предложил пускать на очные занятия в следующем году только вакцинированных от коронавируса студентов, сообщило ТАСС.

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Обсуждение подобного формата было вызвано резким ухудшением ситуации с COVID-19, рассказал телеканал «360». Кроме вакцинации пропуском на занятия могут стать справка о наличии антител или документ, подтверждающий противопоказания к прививке. Остальные студенты смогут учиться только в онлайн-формате, сообщило URA.RU.

Предполагается, что студенты и сотрудники вузов пройдут консультации с медработниками. В совете отметили, что право на образование может ограничиваться, если речь идет о здоровье и интересах других лиц, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосквавузыСтуденты
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