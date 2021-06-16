СМИ: Свердловская область может ввести обязательную вакцинацию

Власти Свердловской области обсуждают возможность введения в регионе обязательной вакцинации для ряда категорий граждан по примеру российской столицы, Московской и Кемеровской областей. Эта тема дискутировалась на совещании вице-губернатора Павла Крекова с главными врачами больниц и мэрами городов области.

Такие сообщения со ссылкой на осведомлённые источники во властных структурах региона появились в сети. В частности, утверждается, что предприятиям торговли, где от коронавируса будет привито менее 60% сотрудников, может грозить штраф.