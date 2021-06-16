СМИ: Свердловская область может ввести обязательную вакцинацию

Власти Свердловской области обсуждают возможность введения в регионе обязательной вакцинации для ряда категорий граждан по примеру российской столицы, Московской и Кемеровской областей. Эта тема дискутировалась на совещании вице-губернатора Павла Крекова с главными врачами больниц и мэрами городов области.

Такие сообщения со ссылкой на осведомлённые источники во властных структурах региона появились в сети. В частности, утверждается, что предприятиям торговли, где от коронавируса будет привито менее 60% сотрудников, может грозить штраф.

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Офисы, где число привитых работников не будет достигать такой же цифры, могут быть переведены на дистанционный режим работы.

Одновременно сотрудников государственных учреждений за отсутствие вакцинации будут лишать отпусков, утверждают инсайдеры.

Кроме того, через месяц в общественные места (транспорт, театры, общепит) якобы не будут допускать непривившихся граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусСвердловская ОбластьВакцинация
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