СМИ: В Москве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли

Ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева задержали в Москве по подозрению в хищении 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: по делу о хищениях задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова

По данным источников издания, Синельников-Мурылев был задержан сотрудниками ФСБ накануне. В доме, на даче и на работе у ректора прошли обыски.

«Ректору ВАВТ вменяют хищение миллиона рублей», — отмечает Baza.

Задержанному уже избрали меру пресечения и отправили под домашний арест.

Доктор экономических наук, профессор Сергей Синельников-Мурылев руководит академией с 2007 года. Кроме того, он занимает должность научного руководителя Института Гайдара.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ХищениеЗадержаниеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры