СМИ: В Москве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли
Ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева задержали в Москве по подозрению в хищении 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источников издания, Синельников-Мурылев был задержан сотрудниками ФСБ накануне. В доме, на даче и на работе у ректора прошли обыски.
«Ректору ВАВТ вменяют хищение миллиона рублей», — отмечает Baza.
Задержанному уже избрали меру пресечения и отправили под домашний арест.
Доктор экономических наук, профессор Сергей Синельников-Мурылев руководит академией с 2007 года. Кроме того, он занимает должность научного руководителя Института Гайдара.
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