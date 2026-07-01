Центробанк России вряд ли будет повышать ключевую ставку, для этого должно произойти нечто сверхъестественное, однако регулятор будет придерживаться жесткой экономической политики по меньшей мере ближайшие полтора года. Об этом НСН заявил экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели. Об этом сообщается в «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованном на сайте регулятора. Апрельский базовый сценарий Центробанка предполагает среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14-14,5%, на 2027 год — 8-10%, на 2028 год — 7,5-8,5%. Бадалов отметил, что подобные заявления со стороны регулятора уже звучали, в частности, на позицию ЦБ повлияло подорожание топлива.

«Это уже не новое заявление, на последнем заседании нечто подобное уже было сказано. Один из факторов, который озвучила в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подтверждал это и зампред Центробанка Алексей Заботкин подтверждал это, — это опасения по поводу роста цен на топливо. Позиция регулятора понятна для большинства в этом плане, в том числе в профессиональном сообществе, сейчас нужно придерживаться жесткой экономической политики, в том числе и денежно-кредитной, то есть более высоких процентных ставок со всеми вытекающими последствиями, о которых много говорят. Так, вчера глава “Сбербанка” Герман Греф на собрании акционеров говорил о вреде высокой ключевой ставки», — сказал Бадалов.