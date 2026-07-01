Экономист объяснил ужесточение кредитной политики ЦБ до 2028 года
Судя по всему, ключевая ставка Центробанка в июле 2026 года либо не изменится вовсе, либо будет снижена на минимальные 0,25 п.п., сказал НСН Лазарь Бадалов.
Центробанк России вряд ли будет повышать ключевую ставку, для этого должно произойти нечто сверхъестественное, однако регулятор будет придерживаться жесткой экономической политики по меньшей мере ближайшие полтора года. Об этом НСН заявил экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели. Об этом сообщается в «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованном на сайте регулятора. Апрельский базовый сценарий Центробанка предполагает среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14-14,5%, на 2027 год — 8-10%, на 2028 год — 7,5-8,5%. Бадалов отметил, что подобные заявления со стороны регулятора уже звучали, в частности, на позицию ЦБ повлияло подорожание топлива.
«Это уже не новое заявление, на последнем заседании нечто подобное уже было сказано. Один из факторов, который озвучила в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подтверждал это и зампред Центробанка Алексей Заботкин подтверждал это, — это опасения по поводу роста цен на топливо. Позиция регулятора понятна для большинства в этом плане, в том числе в профессиональном сообществе, сейчас нужно придерживаться жесткой экономической политики, в том числе и денежно-кредитной, то есть более высоких процентных ставок со всеми вытекающими последствиями, о которых много говорят. Так, вчера глава “Сбербанка” Герман Греф на собрании акционеров говорил о вреде высокой ключевой ставки», — сказал Бадалов.
По мнению собеседника НСН, Центробанк будет придерживаться жесткой кредитной политики на протяжении по меньшей мере полутора лет, однако о повышении ключевой ставки речь вряд ли идет.
«Думаю, речь не идет о повышении ключевой ставки. Для этого должно что-то кардинально измениться. Наверное, речь идет о том, что ставку будут снижать медленнее или шаг будет уменьшен, что уже произошло. Может также сократиться частота снижения. Будем надеяться, что не придется прибегать к повышению ставки, но ясно, что ставку будут снижать медленнее и период снижения ставки теперь увеличивается. Причем затронет эта мера не только 2027, но и 2028 год, то есть жесткая кредитная политика сохранится минимум на ближайшие полтора года», — добавил эксперт.
В заключение Бадалов предположил, что в июле 2026 года либо снижение ключевой ставки ЦБ будет минимальным, либо она не изменится вовсе.
«Сложно что-либо предсказать, Центробанк порой удивляет своими решениями. Судя по всему, ставку будут либо снижать на 0,25 п.п., либо сохранять ее на текущем уровне. Все будет зависеть от того, как ситуацию трактует руководство Центробанка, хотя хотелось бы более быстрого снижения, потому что рост налогов, шоки на топливном рынке — непостоянные, не носящие монетарный характер факторы, это разовый эффект. Влияние этих факторов на ставку, на инфляцию должно быть не столь существенным», — подытожил он.
Ранее руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев заявил, что последнее решение ЦБ снизить ключевую ставку всего на 0,25% стало триггером для обвала рынка акций.
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