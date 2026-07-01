В России признали нехватку специалистов в авторском праве из-за ИИ
Развитие технологий вызовет открытие новых программ обучения, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Томилин, но Игорь Рогов посчитал, что для начала нужно найти учителей.
Искусственный интеллект изменил сферу искусства, поэтому сейчас необходимы специалисты, которые смогут проводить раздел между тем, что сделал человек и тем, что создала машина, рассказал в пресс-центре НСН профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Томилин оценил развитие ИИ в будущем высшего образования.
«В нашей творческой жизни искусственный интеллект внёс серьёзные коррективы в плане авторского права. Вероятнее всего, сейчас потребуются отдельные специалисты, потому что ИИ — это и написание инсценировок, и сценариев, и видеоряда, и музыки, вокала. Всё это придётся переосмысливать с точки зрения Гражданского кодекса. Скорее всего, потребуются специалисты в области авторского права, связанного с искусственным интеллектом. Если открыть такую специальность, то она, безусловно, будет востребована, потому что сейчас достаточно сложно выпускать какой-то продукт, особенно для коммерческого использования, в котором используются элементы ИИ. Это даже не юрист, а скорее специалист по авторскому праву», — указал он.
В свою очередь, проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов в пресс-центре НСН не согласился с тем, что ИИ-специалисты могут быть готовы уже прямо сейчас.
«По сути, этой отрасли ещё и нет, её надо создать, и это очень большой вызов. Когда мы говорим о новых специальностях, надо понимать, а есть ли у нас вообще специалисты, которые будут обучать таким навыкам и теории? Видим эти потребности, но пока не запустили новую программу, потому что просчитываем возможности», — отметил он.
Ранее Рогов в пресс-центре НСН назвал, кому поможет новая форма подачи документов в вузы.
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