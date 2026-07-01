Искусственный интеллект изменил сферу искусства, поэтому сейчас необходимы специалисты, которые смогут проводить раздел между тем, что сделал человек и тем, что создала машина, рассказал в пресс-центре НСН профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Томилин оценил развитие ИИ в будущем высшего образования.