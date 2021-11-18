Рекордное число: в России подтвердили 1251 смерть от COVID-19 за сутки
Очередной суточный максимум смертности от коронавируса зарегистрирован в России, медики подтвердили 1 251 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне были зафиксированы рекордные 1 247 смертей от коронавируса за 24 часа. Всего с начала пандемии скончались 260 335 пациентов с COVID-19.
При этом число новых случаев заражения за сутки составило 37 374, вылечились от коронавируса 36 414 человек.
За весь период пандемии COVID-19 в РФ подтвердили 9 219 912 случаев заболевания, 7 919 250 пациентов выздоровели.
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Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru