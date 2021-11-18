Рекордное число: в России подтвердили 1251 смерть от COVID-19 за сутки

Накануне были зафиксированы рекордные 1 247 смертей от коронавируса за 24 часа. Всего с начала пандемии скончались 260 335 пациентов с COVID-19.

При этом число новых случаев заражения за сутки составило 37 374, вылечились от коронавируса 36 414 человек.

За весь период пандемии COVID-19 в РФ подтвердили 9 219 912 случаев заболевания, 7 919 250 пациентов выздоровели.

