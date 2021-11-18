Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Коронавирус может стать менее опасным к середине 2022 года при условии отсутствия новых штаммов. Об этом заявил сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре.

Вирусолог заявил об упущенной возможности избежать пандемии коронавируса

По словам бизнесмена, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых лекарств заболеваемость COVID-19 и смертность от вируса должны резко снизиться, к середине следующего года эти показатели могут достичь «сезонных данных по гриппу».

При этом Билл Гейтс призвал международное сообщество активно работать и над искоренением вирусов гриппа «для уменьшения угроз появления новых пандемий».

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, какие факторы повлияли на длительность пандемии коронавируса. По словам главы ВОЗ, распространение COVID-19 в мире стало более продолжительным из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в сочетании с нечеткими и непоследовательными мерами общественного здравоохранения, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияБилл ГейтсКоронавирус
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