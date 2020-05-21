Рекордно низкий «индекс самоизоляции» фиксируется в Москве третий день подряд

Днем в четверг, 21 мая, дома, соблюдая режим самоизоляции, решили остаться меньше половины жителей Москвы. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на статистику, предоставленную компанией «Яндекс». По данным сервиса, «индекс самоизоляции» в российской столице по состоянию на 15:40 держится на отметке 2,1. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Напомним, 19 и 20 мая, в это же время, индекс был равен 2,0. Это значение стало рекордно низким в рамках дневной статистики самоизоляции москвичей за весь период действия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.