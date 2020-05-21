Рекордно низкий «индекс самоизоляции» фиксируется в Москве третий день подряд

Днем в четверг, 21 мая, дома, соблюдая режим самоизоляции, решили остаться меньше половины жителей Москвы. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на статистику, предоставленную компанией «Яндекс». По данным сервиса, «индекс самоизоляции» в российской столице по состоянию на 15:40 держится на отметке 2,1. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Напомним, 19 и 20 мая, в это же время, индекс был равен 2,0. Это значение стало рекордно низким в рамках дневной статистики самоизоляции москвичей за весь период действия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Онищенко против «самоизоляции» в законе

Кстати, в Совете Федерации намерены дать легальное определение понятию «самоизоляция», а также предусмотреть порядок установления этого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Об это пишет РИА Новости, отмечая, что с предложением выступил комитет верхней палаты по конституционному законодательству. Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова пояснила, что поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Она подчеркнула, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны,


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ФОТО: pixabay.com
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