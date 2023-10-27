«Рекорд за 40 лет!»: Шоколад подорожает из-за скачка цен на какао-бобы

Скачок цен на какао бобы вызовет сильное подорожание шоколада, заявила НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Чтобы остановить подорожание шоколада, нужно отправиться в Африку и высадить новые плантации какао-бобов, с иронией заявила НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

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Ранее кондитеры предупредили о подорожании шоколада на 16,3% с 1 декабря.

«Цены на шоколад точно взлетят! Сейчас какао-бобы достигли цены, которой не было ни разу за 40 лет! Соответственно, если шоколад производится из какао-бобов, то он также подорожает. Что с этим можно сделать? Поехать в Африку, посадить новую плантацию какао-бобов, собирать урожай и дешево продавать», - сказала собеседница НСН.

Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что самым полезным для фигуры и здоровья по-прежнему является горький шоколад, а к сладостям с заменителями сахара нужно относиться осторожнее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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