Кондитеры предупредили о подорожании шоколада с 1 декабря

В письме говорится, что одной из причин скачка цен выступают подорожавшие сырье и материалы для производства шоколада из-за курса рубля. Также производства шоколада вынуждены были поднять зарплаты своим сотрудникам на 20-40% из-за инфляции и дефицита кадров на рынке труда.

Кроме того, логистика подорожала на 10%, а кредитные ставки выросли из-за повышения ключевой ставки, что также влияет на увеличение стоимости шоколада.

Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что самым полезным для фигуры и здоровья по-прежнему является горький шоколад, а к сладостям с заменителями сахара нужно относиться осторожнее, напоминает RT.

