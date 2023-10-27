Кондитеры предупредили о подорожании шоколада с 1 декабря
С 1 декабря стоимость шоколада в России увеличится на 16,3%, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на письмо крупнейшего российского кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры».
В письме говорится, что одной из причин скачка цен выступают подорожавшие сырье и материалы для производства шоколада из-за курса рубля. Также производства шоколада вынуждены были поднять зарплаты своим сотрудникам на 20-40% из-за инфляции и дефицита кадров на рынке труда.
Кроме того, логистика подорожала на 10%, а кредитные ставки выросли из-за повышения ключевой ставки, что также влияет на увеличение стоимости шоколада.
Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что самым полезным для фигуры и здоровья по-прежнему является горький шоколад, а к сладостям с заменителями сахара нужно относиться осторожнее, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru