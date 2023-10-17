«Побочные эффекты!»: Диетолог предупредила об опасности шоколада без сахара

Ранее в своем видеоблоге доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рассказал о пользе шоколада без сахара. По его словам, изготовленный из хорошего какао-масла шоколад богат омега-9, большим количеством необходимых для организма человека флавоноидов, а также замедляющим старение магнием. Он также посоветовал обратить внимание на продукты с сахарозаменителями. Белоусова отметила, что люди, которые не готовы сразу расстаться с шоколадом с сахаром, могут делать это постепенно.

«Надо переходить с молочного шоколада на шоколад с большим содержанием какао-бобов — сначала на 65%, потом на 75% (такой шоколад уже считается горьким) и вплоть до 99%. Этот шоколад идет практически без сахара, но весьма специфический по вкусовым параметрам. Он немного похож на замазку, но все свои шоколадные функции выполняет. Человеческие вкусовые рецепторы позволяют совершить такой переход. Мы можем отвыкнуть и от соли, и от острого, и от сладкого», — сказала Белоусова.

Собеседница НСН подчеркнула, что к выбору шоколада с сахарозаменителем тоже нужно подходить с умом, так как некоторые добавки обладают неприятными побочными эффектами, а другие - вредны для здоровья.

«Разные сахарозаменители по-разному действуют на человеческий организм. Фруктоза — это практически та же глюкоза, только ее молекулы вращаются в другую сторону, это другой ее изомер. Она отличается от сахара тем, что всасывается медленнее и наносит меньший удар по поджелудочной железе, вынужденной вырабатывать инсулин. Если выбирать между глюкозой и фруктозой, выбираем фруктозу. Есть шоколад на многоатомных спиртах — это ксилит и сорбит. У них специфический вкус, диабетики используют их в качестве сахарозаменителя, но у них есть маленький нюанс — они могут вызвать диарею. Если такого шоколада переесть, то лучше из дома не выходить. Есть аспартам и цикламат — они используются и в пищевой продукции, и как аптечные сахарозаменители. При регулярном употреблении они негативно влияют на печень и на почки, поэтому от них хорошо бы отказаться», — предупредила врач.

Однако диетолог заверила, что есть сахарозаменитель, за которым не замечено никаких побочных эффектов.

«Есть такое растение — стевия. Из него получают стевиозид — сладкий гликозид, в 500 раз слаще сахара. Он есть в промышленных формах шоколада и других сладостей и продается в магазинах как сахарозаменитель. Во-первых, он не разрушается при нагревании в отличие от аспартама и цикламата (а при приготовлении шоколада нагревание обязательно должно быть). Во-вторых, за ним не числится никаких побочных эффектов. Однако он всегда (даже при очень хорошей очистке) имеет интересный сладко-горький привкус. Поэтому, конечно, шоколад на стевии будет полезнее, но он будет отличаться по вкусу, к этому надо привыкнуть», — подытожила она.

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