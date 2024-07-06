Рекорд по посещаемости установили на Международной выставке-форуме «Россия»

Всего выставку «Россия» посетили уже более 18 миллионов человек. Больше всего людей пришло в день открытия - 192 тысячи человек, а 1 июня, в День защиты детей, выставку посетила 191 тысяча человек.



В субботу, 6 июня, на выставке состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», приуроченный к закрытию форума. Выступление артистов проходило сразу трех площадках: на Главной уличной сцене, в пространстве перед Павильоном № 1 «Первые в России – Стране Возможностей» и у фонтана «Дружба народов».



Для посетителей выступили SHAMAN, Григорий Лепс, Олег Газманов, Наталья Подольская, Пелагея, Дмитрий Колдун, ST, Алексей Воробьев, Аскар Абдразаков и многие другие.

Ранее 17-миллионный гость мероприятия, житель Волгограда Егор Морозов, выиграл поездку в Нижегородскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

