Рекорд по посещаемости установили на Международной выставке-форуме «Россия»
На Международной выставке-форуме обновлен рекорд по количеству посетителей - накануне выставку посетили более 200 тысяч человек.
Всего выставку «Россия» посетили уже более 18 миллионов человек. Больше всего людей пришло в день открытия - 192 тысячи человек, а 1 июня, в День защиты детей, выставку посетила 191 тысяча человек.
В субботу, 6 июня, на выставке состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», приуроченный к закрытию форума. Выступление артистов проходило сразу трех площадках: на Главной уличной сцене, в пространстве перед Павильоном № 1 «Первые в России – Стране Возможностей» и у фонтана «Дружба народов».
Для посетителей выступили SHAMAN, Григорий Лепс, Олег Газманов, Наталья Подольская, Пелагея, Дмитрий Колдун, ST, Алексей Воробьев, Аскар Абдразаков и многие другие.
Ранее 17-миллионный гость мероприятия, житель Волгограда Егор Морозов, выиграл поездку в Нижегородскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru