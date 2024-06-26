17-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Нижегородскую область

Международную выставку-форум «Россия» посетили уже 17 миллионов человек. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

В материале уточняется, что 17-миллионного посетителя встретили на выставке 26 июня. Им стал житель Волгограда Егор Морозов, который приехал на выставку вместе с женой и двумя сыновьями.

15-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Северную Осетию

Мужчина рассказал, что это стало большим сюрпризом для его семьи. Он заявил, что очень рад, что смог посетить выставку и выразил сожаление, что она закрывается. По его мнению, выставка представляет интерес для всей семьи. В качестве подарка Морозовым вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область от АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова напомнила, что выставка-форум «Россия» закрывается 8 июля и призвала всех, кто еще не был на ней, скорее ее посетить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВДНХВыставка

Горячие новости

Все новости

партнеры