17-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Нижегородскую область

Международную выставку-форум «Россия» посетили уже 17 миллионов человек. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

В материале уточняется, что 17-миллионного посетителя встретили на выставке 26 июня. Им стал житель Волгограда Егор Морозов, который приехал на выставку вместе с женой и двумя сыновьями.