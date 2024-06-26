17-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Нижегородскую область
Международную выставку-форум «Россия» посетили уже 17 миллионов человек. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.
В материале уточняется, что 17-миллионного посетителя встретили на выставке 26 июня. Им стал житель Волгограда Егор Морозов, который приехал на выставку вместе с женой и двумя сыновьями.
Мужчина рассказал, что это стало большим сюрпризом для его семьи. Он заявил, что очень рад, что смог посетить выставку и выразил сожаление, что она закрывается. По его мнению, выставка представляет интерес для всей семьи. В качестве подарка Морозовым вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область от АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».
Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова напомнила, что выставка-форум «Россия» закрывается 8 июля и призвала всех, кто еще не был на ней, скорее ее посетить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru