Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года включительно, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, кабмину предстоит до 1 мая предусмотреть для этого необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты РФ.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выяснили, что достижения, которые представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве, заставляют 98% россиян испытывать гордость за свою страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru