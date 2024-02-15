Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля

В частности, кабмину предстоит до 1 мая предусмотреть для этого необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты РФ.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выяснили, что достижения, которые представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве, заставляют 98% россиян испытывать гордость за свою страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

