«Фанаты наготове»: От GTA VI ждут сатиры на реальность и игрового масштаба

Игра Grand Theft Auto VI выйдет в январе-феврале 2025 года: предварительную дату назвал инсайдер, прогнозы которого относительно релизов студии Rockstar Games до сих пор сбывались. Пименов предположил, что релиз удивит расширенными игровыми возможностями.

«Студия может немного передвинуть даты, изменить планы, но то, что шестая часть скорее выйдет в следующем году – не новость. Думаю, Rockstar Games постараются отобразить в новинке нынешние реалии. Обычно серия славилась сатирой на современное общество. В новой части наверняка будет интеграция с соцсетями, например, внутриигровая соцсеть, вроде TikTok. Возможно, появится внутриигровая криптовалюта. Также обещают еще больший масштаб игровой зоны, больше интересных интерактивных механик. Хотелось бы увидеть развитие искусственного интеллекта, которые мы и раньше наблюдали от части к части», - заявил он.