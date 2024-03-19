«Фанаты наготове»: От GTA VI ждут сатиры на реальность и игрового масштаба

Новый релиз удивит расширенными игровыми возможностями и новыми интерактивными механиками, рассказал НСН Александр Кузьменко.

Релиз GTA VI, ожидаемый в начале 2025 года, может вынудить фанатов серии обновить ПК и консоли в соответствии с техническими требованиями новинки, сказал в интервью НСН эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

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Игра Grand Theft Auto VI выйдет в январе-феврале 2025 года: предварительную дату назвал инсайдер, прогнозы которого относительно релизов студии Rockstar Games до сих пор сбывались. Пименов предположил, что релиз удивит расширенными игровыми возможностями.

«Студия может немного передвинуть даты, изменить планы, но то, что шестая часть скорее выйдет в следующем году – не новость. Думаю, Rockstar Games постараются отобразить в новинке нынешние реалии. Обычно серия славилась сатирой на современное общество. В новой части наверняка будет интеграция с соцсетями, например, внутриигровая соцсеть, вроде TikTok. Возможно, появится внутриигровая криптовалюта. Также обещают еще больший масштаб игровой зоны, больше интересных интерактивных механик. Хотелось бы увидеть развитие искусственного интеллекта, которые мы и раньше наблюдали от части к части», - заявил он.

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Собеседник НСН также добавил, что новая часть повторит успех предыдущих обновлений серии.

«GTA6 будет успешной, огромное количество пользователей ждут ее. Даже если игра будет запрашивать очень мощное железо в плане ПК, люди будут готовы на него переходить. То же касается и консолей последнего поколения. Фанаты будут принимать решения в пользу апгрейда в плане железа. Это та игра, ради которой люди готовы это сделать. Подобных игр сегодня единицы», - заключил он.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил «Радиоточке НСН», что GTA VI сможет рассчитывать на заработок в 1,5 миллиарда долларов за первые несколько дней и ажиотаж в магазинах.

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