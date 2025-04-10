Звезда «Дома-2» Водонаева назвала мат нормой русского языка

Телеведущая и блогер Алена Водонаева заявила, что использование нецензурной лексики является частью русской языковой культуры и не должно становиться предметом штрафных санкций. Об этом она сказала в беседе с NEWS.ru, комментируя обсуждаемую в Госдуме инициативу об увеличении штрафов за мат.

По словам Водонаевой, она изучала матерный фольклор в рамках филологического образования и считает обсценную лексику одним из проявлений богатства русского языка.

Блогера Апачева оштрафовали за матерные граффити в Судже

Также она раскритиковала другие инициативы депутатов, в том числе предложение запретить деятельность магов и экстрасенсов.

Водонаева выразила сомнение в реализации этой идеи на фоне популярности телепроекта «Битва экстрасенсов», который выходит на федеральном канале и остается одним из самых рейтинговых шоу в стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ШтрафыРусский Язык

Горячие новости

Все новости

партнеры