Звезда «Дома-2» Водонаева назвала мат нормой русского языка
Телеведущая и блогер Алена Водонаева заявила, что использование нецензурной лексики является частью русской языковой культуры и не должно становиться предметом штрафных санкций. Об этом она сказала в беседе с NEWS.ru, комментируя обсуждаемую в Госдуме инициативу об увеличении штрафов за мат.
По словам Водонаевой, она изучала матерный фольклор в рамках филологического образования и считает обсценную лексику одним из проявлений богатства русского языка.
Также она раскритиковала другие инициативы депутатов, в том числе предложение запретить деятельность магов и экстрасенсов.
Водонаева выразила сомнение в реализации этой идеи на фоне популярности телепроекта «Битва экстрасенсов», который выходит на федеральном канале и остается одним из самых рейтинговых шоу в стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru