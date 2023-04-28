«Мистика какая-то»: Кураев допустил, что оспорит лишение священного сана

«Путь опротестования понятен: церковное право позволяет обращаться с апелляцией к Вселенскому Патриарху в Стамбуле. Год назад Патриарх Константинопольский Варфоломей сказал, что не может принять мою апелляцию до той поры, пока не будет окончательного приговора его московского коллеги. Теперь эта бумажка есть, соответственно, ее можно опротестовывать. Такой вариант возможен, но я не говорю, что он будет реализован», - сказал Кураев.

Запрещенный в служении протодиакон также рассказал, что Патриарх принял решение о том, что запрещает его в служении, ровно три года назад.

«В этом есть какая-то мистика. Три года назад, 28 апреля, Патриарх принял решение о том, что отдает меня под свой же суд и запрещает в служении. Сегодня, 28 апреля, курьер из Патриархии привез мне этот указ», - резюмировал Кураев.

В 2020 году Епархиальный церковный суд Москвы признал Андрея Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураева в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александре Агейкине, сообщает «Радиоточка НСН».

