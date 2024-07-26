Реклама по скидке: Блогерам не грозит потеря денег после замедления YouTube

Если рекламодатели все же увидят, что у блогера меняется статистика просмотров, то они будут просить скидку, отметил в эфире НСН Владимир Зыков.

Российским блогерам не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий до 70%, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с НСН.

Ранее глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Он уточнил, что мера коснется только десктопных версий, мобильную связь она пока не затронет. По словам депутата, шаг был вынужденным и направлен против администрации иностранного ресурса. Зыков считает, что замедление десктопных версий сервиса не отразится на блогерах.

Вынужденный шаг? YouTube замедляют в России, блогеры негодуют
«Когда рекламодатель приходит к тому или иному блогеру, он просит показать статистику просмотров и так далее. На YouTube есть интересные статистические данные по самой админке, к которой можно давать доступ рекламодателям. Там видно, что происходит сегодня с просмотрами и досматриваемостью видео, с охватами. Учитывая, что пока замедление идет на десктопной версии, пока что это не сильно скажется на том, что они захотят уйти и перестать работать с YouTube. Надо понимать, что если рекламодатели увидят, что у блогера статистика меняется, то они будут просить скидку. Но пока об этом говорить рано», – сказал Зыков.

При этом он назвал замедление YouTube «хитрой мерой». По словам Зыкова, люди, которые не читают новостей, могут начать винить американскую корпорацию в плохой работе видеохостинга.

«Очевидно, что замедление – это очень хитрая мера. Когда какой-то сайт или сервис блокируют, пользователи начинают понимать, что его нет в доступе, а значит нужно поставить средства обхода блокировок. В случае с замедлением, немногие пользователи читают новости каждый день, немногие находятся в повестке... Думаю, будет множество недовольных людей, которые будут высказывать свое «фи» в отношении YouTube. Они будут думать, что проблемы у самого YouTube и ругать американскую корпорацию», – добавил собеседник НСН.

О сбоях YouTube в России «Ростелеком» предупредил в середине июля. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. Он отмечал, что таких планов у российских властей нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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