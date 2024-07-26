Реклама по скидке: Блогерам не грозит потеря денег после замедления YouTube

Российским блогерам не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий до 70%, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с НСН.

Ранее глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Он уточнил, что мера коснется только десктопных версий, мобильную связь она пока не затронет. По словам депутата, шаг был вынужденным и направлен против администрации иностранного ресурса. Зыков считает, что замедление десктопных версий сервиса не отразится на блогерах.