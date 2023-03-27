«Реклама не поможет!»: В Госдуме предостерегли россиян от самовольных «курсов капельниц»

Леонид Огуль сказал в эфире НСН, что выступает против рекламы лекарств, призвав желающих помолодеть или повысить иммунитет обращаться к врачам.

Россиянам следует научиться доверять врачам, а не повышать иммунитет препаратами из рекламы в интернете, заявил в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее стало известно о гибели студентки Сеченовского медуниверситета, которая вместе со своим молодым человеком проводила курсы капельниц, используя японский иммуномодулятор на основе плаценты без назначения врача. При этом мужчину удалось спасти.

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«Во-первых, неизвестно, где она купила, и был ли это зарегистрированный препарат. А во-вторых, здесь, конечно же, необходима рекомендация и назначение врача, это самое важное. Реакция может быть и на зарегистрированный препарат. Еще вопрос, зачем ей молодеть в 22 года? Она хотела до 15 лет помолодеть, что ли? Для повышения иммунитета идут к врачу и спрашивают. Кому-то скажут: ешьте больше фруктов и овощей, а у кого-то есть особая история болезни, где требуется медикаментозное вмешательство. Здесь поможет только врач, а не ваше воображение», - сказал Огуль.

Он также отметил, что выступает против рекламы лекарств, и указал на парадокс.

«Зачем рекламировать лекарства, когда есть врач, который может их вам рекомендовать? А у нас получается парадокс – рекламе доверяют, а врачам нет, эту ситуацию надо исправлять. Я против рекламы лекарственных препаратов, но в то же время сейчас идут санкции, импортозамещение и производство наших собственных препаратов. Когда человек привык к одному препарату, но не видит его в аптеке, нужно, чтобы медицинское сообщество давало эту информацию, но только через официальные сайты. Допустим: "Сегодня такого препарата нет, но есть аналог такого же действия, посоветуйтесь с врачом"», - заключил собеседник НСН.

Врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее в интервью НСН рекомендовал россиянам вакцинироваться от кори.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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