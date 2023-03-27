«Реклама не поможет!»: В Госдуме предостерегли россиян от самовольных «курсов капельниц»

Россиянам следует научиться доверять врачам, а не повышать иммунитет препаратами из рекламы в интернете, заявил в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее стало известно о гибели студентки Сеченовского медуниверситета, которая вместе со своим молодым человеком проводила курсы капельниц, используя японский иммуномодулятор на основе плаценты без назначения врача. При этом мужчину удалось спасти.